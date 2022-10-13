اليونسكو تعيد تأهيل قصر سرسق

أعلنت اليونسكو، في إطار مبادرتها الرائدة "لبيروت"، عن عقدها اتفاقاً مع المكتب الاتحادي السويسري للثقافة وجمعية قصر سرسق لتمويل المرحلة الأولى من إعادة تأهيل قصر سرسق، وهو مبنى عريق يعود بناؤه إلى عام 1860، وقد لحقت به أضرار كبيرة بسبب انفجار المرفأ.

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قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "تحثُّ اليونسكو من خلال مبادرتها "لبيروت" الجهود الدولية للتعافي على التركيز على التراث. قصر سرسق هو جوهرة الهندسة المعمارية اللبنانية وهو رمز هام للفخر والصمود بالنسبة إلى المجتمع البيروتي. وأود أن أشكر الاتحاد السويسري وجمعية قصر سرسق على دعمهما الكبير لإعادة تأهيل هذا القصر".

سيمكِّن هذا التمويل اليونسكو من ترميم الاستمرارية الهيكلية المفقودة للمبنى، بدءاً من الأجزاء الأكثر تضرراً وهي المرتفع الشمالي والسقفان المائلان الشماليان. وستطبق اليونسكو معايير مهنية معترف بها دولياً في جميع أعمال إعادة التأهيل والترميم. وستفتح جمعية قصر سرسق القصر تدريجياً أمام الجمهور كمتحف خاص ومركز ثقافي، ليكون مساحة تعرض فيها الصناعات الثقافية والإبداعية أعمالها وتتفاعل مع المجتمع.