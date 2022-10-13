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لبنان

إبراهيم استقبل وفداً من مشايخ دار الإفتاء وهيئة العلماء المسلمين

Lebanon 24
13-10-2022 | 09:29
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 استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه وفداً من مشايخ دار الإفتاء وهيئة العلماء المسلمين وبحث معهم في أوضاع مدينة طرابلس واحتياجاتها، كما تم التطرق الى قضية الموقوفين الإسلاميين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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