إبراهيم استقبل وفداً من مشايخ دار الإفتاء وهيئة العلماء المسلمين

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه وفداً من مشايخ دار الإفتاء وهيئة العلماء المسلمين وبحث معهم في أوضاع مدينة طرابلس واحتياجاتها، كما تم التطرق الى قضية الموقوفين الإسلاميين.

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