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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في الطريق الجديدة

Lebanon 24
13-10-2022 | 09:52
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 / 10 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طريق الجديدة – بيروت ‏المواطن (م.أ.) للاشتباه برميه قنبلتين صوتيّتين فجر اليوم أمام أحد مقاهي المنطقة، ولكونه ‏مطلوباً بجرم إطلاق النار على شخص وإصابته بتاريخ 17 / 9 / 2022.‏
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
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