مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في الطريق الجديدة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 13 / 10 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طريق الجديدة – بيروت ‏المواطن (م.أ.) للاشتباه برميه قنبلتين صوتيّتين فجر اليوم أمام أحد مقاهي المنطقة، ولكونه ‏مطلوباً بجرم إطلاق النار على شخص وإصابته بتاريخ 17 / 9 / 2022.‏بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.