وزيرة الخارجية الفرنسيّة في لبنان اليوم... وهذا ما ستُشدّد عليه خلال محادثاتها

صدر عن السفارة الفرنسية في لبنان البيان التالي:

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تقوم وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، السيدة كاترين كولونا، بزيارة إلى بيروت يومَي الخميس 13 والجمعة 14 تشرين الأول 2022.ستجري الوزيرة محادثات مع السيد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، بحضور نظيرها، السيد عبد الله بو حبيب. وستلتقي أيضاً بالسيد نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، وبالسيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب.مع اقتراب الإستحقاق الدستوري لإنتخاب رئيس لبناني جديد، ستعيد الوزيرة التذكير بتمسّك فرنسا بحسن سير العمل في المؤسسات اللبنانية.وستشدّد السيدة كاترين كولونا من جهة أخرى على أنه من المُلحّ بالنسبة إلى لبنان أن يتمّ تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لكي يخرج من الأزمة الشديدة الخطورة التي يواجهها منذ أشهر عديدة ويقوم بالإصلاحات الإقتصادية والمالية التي ينصّ عليها الإتفاق الموقّع في شهر نيسان مع صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات ضرورية جداً في السياق الذي تشهده البلاد والذي يثير الكثير من القلق.ستشكّل هذا الزيارة أيضاً مناسبة للترحيب بالإتفاق التاريخي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي تمّ التوصّل إليه هذا الأسبوع، والذي سعت فرنسا من أجله مع شركائها الدوليين.في ختام هذه الزيارة، ستتوجّه الوزيرة للقاء المتطوّعين الشباب في الصليب الأحمر، الذين يعملون بشكل يوميّ في خدمة الشعب اللبناني.