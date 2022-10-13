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لبنان

إقتحم "بنك بيبلوس" الأسبوع الماضي... إطلاق سراح المودع علي حسن حدرج

Lebanon 24
13-10-2022 | 10:09
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أُطلق سراح المودع علي حسن حدرج الذي كان قد اقتحم "بنك بيبلوس" في صور، الاسبوع الماضي بسند اقامة.
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