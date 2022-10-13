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لبنان

السنيورة عرض الاوضاع مع السفير المصري

Lebanon 24
13-10-2022 | 10:06
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، وكان بحث في الأوضاع الراهنة إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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