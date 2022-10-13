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لبنان

الأضرار كبيرة... "فان" يصطدم بسيارات في بلدة عديسة (صور)

Lebanon 24
13-10-2022 | 10:13
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اصطدم "فان" بعدد من السيارات في بلدة عديسة، وقد أدّى الحادث إلى سقوط جريحين نُقلا الى مستشفى ميس الجبل الحكومي، فيما الأضرار الماديّة كبيرة.
 
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حادث سير

عديسة

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