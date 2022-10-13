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لبنان

ميقاتي رأس إجتماعاً لبحث أوضاع السجون... ماذا أعلنه وزير الداخليّة عن السنة السجنية؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 10:25
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث اوضاع السجون بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العدل هنري خوري، وزير الصحة العامة فراس ابيض، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس الادارة المركزية العميد حسين خشفة، آمر سجن رومية العقيد ماجد الايوبي ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي.
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وقال وزير الداخلية بعد الاجتماع: "جرت خلال الاجتماع مناقشة اوضاع السجون والمشكلة الاساسية المتعلقة بالاكتظاظ، وقد جرى الحديث مع وزير العدل عن ضرورة تسريع المحاكمات والخطوات التي ستتخذ قريبا. عرضنا حالة السجون بالتفصيل، واكد وزير الصحة ان لا اصابات بالكوليرا داخل السجون، وسيتم اتخاذ كل التدابير والاجراءات الضرورية  لتعقيم المواد الغذائية والمياه. ان العمل على حل مشكلة اكتظاظ السجون جار ونحن نعد اللبنانيين والسجناء تحديدا اننا لن ننساهم ولن نهملهم".

وردا على سؤال عن موضوع السنة السجنية قال: "هذا الموضوع في عهدة المجلس النيابي وكان دولة رئيس مجلس النواب وعد بادراجه على جدول اعمال جلسة قريبة".
 
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