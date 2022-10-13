عثمان استقبل الأسمر والسيد

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد.



وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع المعيشية والاقتصادية التّي تمرّ بها البلاد في هذه الفترة الدقيقة.

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