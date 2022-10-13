Advertisement

لبنان

أُدخل إلى المستشفى في حلبا لكنه فارق الحياة... هل "الكوليرا" السبب؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1000023-638012801704887752.jpg
Doc-P-1000023-638012801704887752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أُدخل إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا المدعو "ع.س"، سوري الجنسية، وهو يُعاني من إسهال حاد ونقص بالمياه في جسمه، لكنه فارق الحياة. 

وأوضح مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين لموقع "لبنان 24" أنه "لمّ يتمّ التأكّد بعد من إصابة الشخص المتوفي بـ"الكوليرا"، ولكن مشتبه به"، موضحاً أنّه "تمّ اخذ عيّنات، وستُرسل لوزارة الصحة للتأكد منها". 
Advertisement

وطمأن المواطنين قائلاً إنّه "لا داعي للهلع، ولكن هناك تخوّف من إنتشار "الكوليرا" في حال لمّ تُطبق الشروط الصحيّة الصادرة عن وزارة الصحة"، مشيراً إلى أنّ "هناك فريقا من وزارة الصحة يتابع الموضوع ميدانياً".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2022-10-13
14:29 | 2022-10-13
14:06 | 2022-10-13
14:00 | 2022-10-13
13:25 | 2022-10-13
13:21 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website