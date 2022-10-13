أُدخل إلى المستشفى في حلبا لكنه فارق الحياة... هل "الكوليرا" السبب؟

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أُدخل إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا المدعو "ع.س"، سوري الجنسية، وهو يُعاني من إسهال حاد ونقص بالمياه في جسمه، لكنه فارق الحياة.وأوضح مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين لموقع "لبنان 24" أنه "لمّ يتمّ التأكّد بعد من إصابة الشخص المتوفي بـ"الكوليرا"، ولكن مشتبه به"، موضحاً أنّه "تمّ اخذ عيّنات، وستُرسل لوزارة الصحة للتأكد منها".وطمأن المواطنين قائلاً إنّه "لا داعي للهلع، ولكن هناك تخوّف من إنتشار "الكوليرا" في حال لمّ تُطبق الشروط الصحيّة الصادرة عن وزارة الصحة"، مشيراً إلى أنّ "هناك فريقا من وزارة الصحة يتابع الموضوع ميدانياً".