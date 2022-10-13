كلمة للرئيس عون مساء اليوم

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهوريّة، أنّ الرئيس ميشال عون يُوجّه عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، رسالة إلى اللبنانيين يُحدّد فيها موقف لبنان من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة".

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