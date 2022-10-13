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لبنان

السفارة الهندية في بيروت تحتفل بيوم الـITEC

Lebanon 24
13-10-2022 | 10:44
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احتفلت سفارة الهند في بيروت بيوم ITEC في فندق كورال بيتش  في بيروت، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية. 

وبرنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي (ITEC) هو "برنامج رائد"، بدأ لأول مرة في عام 1964 ونما حجمًا ونطاقًا على مدار السنوات الماضية. في إطار برنامج ITEC، تقدم حكومة الهند دورات تدريبية في مجالات مختلفة مصممة لتلبية احتياجات البلدان النامية وتمكين مواطنيها ليس فقط بالمهارات المهنية، ولكن أيضًا بالمهارات للعمل في عالم يزداد عولمة.
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ويعدّ برنامج ITEC ركيزة مهمة للتعاون الثنائي بين الهند ولبنان وقد شارك عدد من المسؤولين اللبنانيين على مر السنين في برامج ITEC التدريبية في الهند.

حضر الحدث عدد كبير من خريجي ITEC يمثلون قطاعات متنوعة، بما في ذلك مجلس النواب اللبناني؛ الأمن الداخلي؛ الأمن العام؛ مختلف وزارات الحكومة اللبنانية ، وقوات الدفاع.

من جهته، سلط السفير الدكتور سهيل أجاز خان في كلمته الضوء على فلسفة "Vasudhaiva Kutumbakam" (العالم عبارة عن أسرة واحدة) ، وهي إحدى الفلسفات الأساسية للحضارة الهندية وشدد على الدور المحوري الذي لعبه التعاون الإنمائي في السياسة الخارجية للهند. وعزز الاتصالات الشعبية في السياسة الخارجية للهند. وحث الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة على الاستفادة من برامج التدريب المتاحة في إطار ITEC. كما ذكر أنه بناءً على المتطلبات المحلية؛ يمكن أيضًا أن تكون برامج التدريب مصممة خصيصًا.

المصدر: الوكالة الوطنية
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