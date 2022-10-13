السفارة الهندية في بيروت تحتفل بيوم الـITEC

احتفلت سفارة الهند في بيروت بيوم ITEC في فندق كورال بيتش في بيروت، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية.



وبرنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي (ITEC) هو "برنامج رائد"، بدأ لأول مرة في عام 1964 ونما حجمًا ونطاقًا على مدار السنوات الماضية. في إطار برنامج ITEC، تقدم حكومة الهند دورات تدريبية في مجالات مختلفة مصممة لتلبية احتياجات البلدان النامية وتمكين مواطنيها ليس فقط بالمهارات المهنية، ولكن أيضًا بالمهارات للعمل في عالم يزداد عولمة.

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