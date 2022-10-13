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لبنان

غادرت مكان إقامتها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:06
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صــــدر عـــن المديريـّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
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كلثوم معن الحاج حسن (مواليد عام 1989، لبنانيّة الجنسيّة)
التّي غادرت مكان إقامتها في بلدة حوش النبي-بعلبك بتاريخ 2-10-2022، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة طليا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 345199-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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