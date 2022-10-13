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لبنان

وزيرة خارجية فرنسا وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
13-10-2022 | 12:43
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صلت مساء إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى يوم غد، تلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونظيرها اللبناني عبد الله بو حبيب. 
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وكان في استقبال كولونا في صالون الشرف في المطار السفيرة الفرنسية آن غريو ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير العلي.
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