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لبنان

بوحبيب: إستراتيجية إدارة السياسات الخارجية تحدد حسب المصلحة الوطنية

Lebanon 24
13-10-2022 | 12:52
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شارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب  في ندوة حول "لبنان وعلاقاته الدولية" بدعوة من الجامعة اللبنانية - الاميركية، شرح خلالها إستراتيجية إدارة السياسات الخارجية، معتبراً أنها "تحدد حسب المصلحة الوطنية وتكون المبادئ عاملا مكملا لها، رغم أن معظمها يضع المصالح الوطنية في الأولوية"، مشيراً الى أن "هذه الإعتبارات تدخل في صلب سياسات لبنان الخارجية وضمن التوافق المحلي". 
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وأضاف: "لقد عبرت سياسة لبنان الخارجية عن ذلك في عدة ملفات أساسية منها إدانة لبنان للضم القسري للأراضى والبلدان سواء كان في فلسطين أو في أوكرانيا. ورفض لبنان تطويع موضوع اللجوء السوري عبر تحويله من حالة طارئة إلى واقع نهائي في غياب خارطة طريق تضمن العودة الآمنة والسريعة لهم".  
 
واعتبر أن "إصرار لبنان على حدوده ومصالحه قد تكلل في السياسة الخارجية من خلال ترسيم  الحدود البحرية لمصلحته، ومن خلال دبلوماسية لبنانية - أميركية فاعلة".
 
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