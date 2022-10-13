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لبنان

3 حالات كوليرا جديدة في لبنان.. هل من وفيات؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 14:06
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 29 في المناطق الشمالية، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة .
 
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