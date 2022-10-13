3 حالات كوليرا جديدة في لبنان.. هل من وفيات؟

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 29 في المناطق الشمالية، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة .