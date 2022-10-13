تعليقٌ جديد من الرئاسة الفرنسية عن "اتفاق الترسيم".. ماذا أعلنت؟

أكدت الرئاسة الفرنسية أن "الوساطة الأميركية بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، لم تكن لتنجح من دوننا"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

من جهتها، ذكرت قناة الـ"LBCI" نقلاً عن مصادر سياسية، اليوم الخميس، أ نّ مستشار الرئاسة الفرنسية لشؤون الأمن القومي كان على تواصل دائم مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لتعزيز المفاوضات، وأضافت: "التواصل بين فرنسا وحزب الله كان مستمراً أيضاً بشأن الترسيم، وقد طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شركة توتال الإسراع بحفر أول بئر لاستكشاف الغاز في حقل قانا، وطلب منها التعويض على إسرائيل من حقل قانا من حصة الشركة دون أن يكون هناك علاقة للبنان بذلك".

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