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لبنان

عن "العقوبات" و "الترسيم".. باسيل يُعلن ما جرى في "الكواليس"

Lebanon 24
13-10-2022 | 15:48
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قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لوكالة "رويترز" إنه لعب دوراً وراء الكواليس في المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الاميركية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي من خلال التواصل مع حزب الله.
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ولفت باسيل إلى أنه "على رغم العقوبات المفروضة عليه، فقد شارك شخصياً في مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية"، مضيفاً: "من الطبيعي أن يكون لي دور الجميع يعلم في هذا، إنه واجبي ". وتابع: "أستطيع أن أربط سياسياً بالأحزاب في الداخل والخارج، ومن الواضح أننا نجحنا".
وبحسب "رويترز"، فقد رفض باسيل تحديد نوع الدور الذي لعبه، لكنه قال: "كنت على اتصال مباشر ومستمر بالعديد من الأشخاص من حزب الله ، وآخرين غير حزب الله"، واصفًا دور الحزب بـ "الإيجابي"، وأضاف: "هذا لا علاقة له بالعقوبات التي سترفع لأنها غير عادلة".
ولفت باسيل في هذا السياق الى انه يجري عملية استئناف في الولايات المتحدة من خلال التواصل مع وزارة الخزانة والمطالبة بتفاصيل حول الملف وذلك وفقاً لقانون حرية المعلومات. 
 
 
 
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