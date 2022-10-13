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لبنان

عون: سنتحاور مع "أمل" وانتخاب الرئيس لا يحصل إلا بالتفاهم

Lebanon 24
13-10-2022 | 16:18
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قال النائب آلان عون إنّه "لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلا بالحد الأدنى من التفاهم بين الكتل النيابية"، مؤكداً أنه "ليس ضرورياً أن يكونَ رئيس الجمهورية رمادياً"، وأضاف: "مبادرتنا وضعت عناوين سياسية، وأولوية المرحلة المُقبلة اقتصادية واجتماعية وعليتنا استكمال نهجٍ بدأناه". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV" ضمن برنامج "صار الوقت"، قال عون: "علينا الاتفاق مع حزب الله على اسمٍ للانتخابات الرئاسية، كذلك سنتحاور مع حركة أمل، وهناك عملية نقاش حاصلة ويجب أن تستمر بين جلسة وجلسة". 
وأردف: "لن نطرح بعد أي اسمٍ في تكتل لبنان القوي لانتخابات رئاسة الجمهورية، وننتظر الظرف المناسب للاسم المناسب". 
وأعلن عون أيضاً أنه "لم يُطرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون على طاولة تكتل لبنان القوي"، وأضاف: "محكومون بالتواصل مع غيرنا لأن هذه الطريقة هي الوحيدة لإيجاد الحل وتحديداً في ملف الرئاسة". 
 
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