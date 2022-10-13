منيمنة: مُصرّون على "المواجهة" ونريد رئيساً يقلب الطاولة

أكّد النائب ابراهيم منيمنة أن "هدف مبادرة نواب التغيير الأخيرة بشأن الاستحقاق الرئاسي، هو سحب النقاش من الكواليس ووضعه أمام الناس"، وأضاف: "إذا وافقت الكتل عليها لا بدّ من ترجمة ذلك بالأسماء ولا يجب أخذ التنوّع في تكتل التغييريين على أنّه اختلاف وهذا ما يسعى إليها البعض لإفشال تجربتنا".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال منيمنة: " نريد رئيساً صاحب مبدأ يقلب الطاولة ولا يشكّل تحدياً لأحد وانتخاب قائد الجيش بحاجة إلى تعديل دستوري وهذا الأمر مضرّ بالبلد ويجعل كل قائد جيش مشروع رئيس ونرى ألّا داعٍ لهذا المسار".

وتابع: "قدرة التعطيل هي السائدة في البلد ولو كنا نلتزم المسار الدستوري والقانوني لكان حضر النواب وأمّنوا النصاب وانتخبنا الرئيس".

وأضاف: "مصرّون على المواجهة ونحن نعبّر عن نهج مختلف وتصوير ترسيم الحدود البحرية على أنّه إنجازاً هو بيع للأوهام وهناك فترة زمنية طويلة للاستفادة من التنقيب إذا كان هناك نفط وغاز والتطبيل حول أنّ النفط هو خلاص لبنان أمر غير صحيح ولا ثقة بالمنظومة لإدارة هذا الملف".