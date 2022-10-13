"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو

شهدت حلقة "صار الوقت" عبر قناة الـ"MTV"، مساء اليوم الخميس، حالة من الهرج والمرج بين عددٍ من الحاضرين والنائب آلان عون والنائب ابراهيم منيمنة والصحافي رضوان عقيل.



وخلال سياق الحوار، اعترض بعضُ المشاركين على خلفية نسب إنجاز إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون دون سواه من المسؤولين اللبنانيين، الأمر الذي أدى إلى فوضى كادت تتحول إلى تشابك بعد حدة التلاسنات.

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