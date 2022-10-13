"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو

بستغرب من شعب عايش بذل وبأقل من ساعة كهرباء واموال محتجزه لانةصرفت على زعماء المافيا
معاشك ما بكفي ١٠ايام معيشية
ادوية ومستشفيات اذلال
وبعد في جهل بين مناصرين الاحزاب قبروا بعض كرمال زعيمهم🤦🏻♂️
يا مسطول منك الو زعيمك قاعد يتحاصص على ضهرك يختلفون سياسيًا ويتفقون على الحصص #صار_الوقت pic.twitter.com/5SqjYKWkEe
— Abo Essam (@mohammad3essam) October 13, 2022
بستغرب من شعب عايش بذل وبأقل من ساعة كهرباء واموال محتجزه لانةصرفت على زعماء المافيا
معاشك ما بكفي ١٠ايام معيشية
ادوية ومستشفيات اذلال
وبعد في جهل بين مناصرين الاحزاب قبروا بعض كرمال زعيمهم🤦🏻♂️
يا مسطول منك الو زعيمك قاعد يتحاصص على ضهرك يختلفون سياسيًا ويتفقون على الحصص #صار_الوقت pic.twitter.com/5SqjYKWkEe