5 جرحى في صيدا خلال ساعات.. ما القصّة؟

أصيب 3 أشخاص بجروحٍ إثر حادث سير مروع على طريق سيروب شرق مدينة صيدا، حيث اصطدمت سيارة بعمود للكهرباء.



ومن جهة أخرى، وقع حادث سير بين سيارتين عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، الأولى كيا، والثانية رابيد، ما أدى إلى وقوع جريح يدعى (ف. ع.) من مواليد 1986.

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