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لبنان

5 جرحى في صيدا خلال ساعات.. ما القصّة؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 16:44
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أصيب 3 أشخاص بجروحٍ إثر حادث سير مروع على طريق سيروب شرق مدينة صيدا، حيث اصطدمت سيارة بعمود للكهرباء.

ومن جهة أخرى، وقع حادث سير بين سيارتين عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، الأولى كيا، والثانية رابيد، ما أدى إلى وقوع جريح يدعى (ف. ع.) من مواليد 1986.
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وعلى الفور، عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد على إسعاف الجريح ونقله إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي حادث ثالث، انزلقت دراجة عند البوليفار البحري لمدينة صيدا - مقابل المدينة الصناعية، ما أدى إلى جرح سائق الدراجة (أ.ح.) من مواليد 1993.

وإثر ذلك، جرى إسعاف الجريح من قبل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد، وتم نقله إلى مستشفى الراعي لتلقي العلاج.

 
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