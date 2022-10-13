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لبنان

الأبيض: نعمل لتأمين لقاح "الكوليرا" ومكافحة الوباء مستمرة

Lebanon 24
13-10-2022 | 17:00
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أنّ "المعنيين في ملف التنقيب عن العملة الرقمية ومعدات الـmining" في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، قد جرى تحويلهم إلى التحقيق"، وأضاف: "ننتظر النتائج والأكيد هو أن المسؤولين عن الملف ستتم محاسبتهم". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أشار الأبيض إلى أن الزيارات الميدانية في الشمال والبقاع التي تم القيام بها، أظهرت غياباً تاماً لخدمات البنى التحتية من المياه والصرف الصحي لا يمكن إصلاحها بسرعة، وأضاف: "إن تراجع الجهات المانحة بتقديماتها سرّع في تفشي الكوليرا ونعمل على حلّها".
 
وتابع: "هناك الكثير من محطات المياه في الشمال والبقاع لا تعمل وهذا الأمر يدعو للقلق لأنّه يسرّع بانتشار الكوليرا. كذلك، فإنه لا وقت لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي لذلك نوزّع المواد المعقّمة للمياه ونعمل لتأمين اللقاح للكوليرا الذي نواصل مجابهته بشكل مستمر، ونجهزّ النظام الصحيّ من الفحوصات وعزل الحالات والرعاية الأولية وتحضير المستشفيات".
 
وفي ما خصّ غسيل الكلى، قال الأبيض: "من المستحيل أن يتمكن مرضى غسيل الكلى تسديد الكلفة ورفعنا التعرفة للمليون ونصف المليون عن كل جلسة كي لا نُكبّد المريض أي فروقات وسنتخذ إجراءات بحق المستشفيات المخالفة".








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