مقدّمات نشرات الأخبار المسائية

مقدّمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
مفارقة لافتة يعيشها اللبنانيون فقبل سبعة عشر يوما من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد تعذر على النواب في جلسة ثانية انتخاب الرئيس الرابع عشر وعليه در الى الجلسة الثالثة في العشرين من الحالي علما انه وبحسب معلومات تلفزيون لبنان حضر الى المجلس النيابي ستة وثمانون نائبا, لكن داخل قاعة البرلمان دخل فقط واحد وسبعون نائبا وعليه كان اللا نصاب في وقت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلب من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل من النواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء.
اما على مسار الترسيم فقد تمكن لبنان وبافضل الشروط ووحدة المواقف من التوصل عبر مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وفي هذا الاطار كتبت صحيفة نيويورك تايمز ان الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل صفقة تاريخية لكنها ليست اتفاقية سلام.
ومع ترقب كلمة رئيس الجمهورية حول الاتفاق أجرى الرئيس عون اتصالين هاتفيين مع الرئيسين بري و ميقاتي، وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الى ذلك يستعد الداخل اللبناني لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت في الساعات المقبلة بعد جهد فرنسي حضر بقوة في ملف الترسيم الى الجانب الاميركي حيث علم ان الخارجية الفرنسية وسفيرة فرنسا في بيروت والسفير الفرنسي في إسرائيل و السفير باتريك دوريل تابعوا الملف مع الوسيط الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين لتسهيل الاتفاق بطلب مباشر من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
مقدّمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
هل بات لبنان بحاجة لمعجزة تنتشل الاستحقاقين الحكومي والرئاسي من سباتهما وتحول دون السقوط في هوة الفراغ؟.
في الشأن الحكومي يبدو التأليف وكأنه في خبر كان. وفي الشأن الرئاسي لا شيء كان مفاجئا في مجلس النواب اليوم حيث حال غياب النصاب دون التئام الجلسة الثانية التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية. فإلى الجلسة الثالثة في العشرين من الشهر الحالي در..
التواريخ تتبدل لكن الثابت هو أن الأرقام ستظل تتوالى إلى ما شاء الله ما لم يتوافر نصاب التوافق الوطني على انتخاب رئيس بعيدا من المكابرة والتحايل تحت عنوان ومسميات مختلفة
قبل أن يغادر القاعة العامة لمجلس النواب اليوم دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة لانتخاب اللجان النيابية في الثامن عشر من الشهر الحالي يليها جلسة تشريعية بحسب معلومات ال NBN.
ومن جهة أخرى طلب رئيس مجلس النواب من الأمانة العامة للمجلس إيداع نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لدى كل من النواب للإطلاع وذلك بعد إقراره في مجلس الوزراء.
موضوع الترسيم حضر في اتصالين اجراهما رئيس الجمهورية مع الرئيسين بري وميقاتي كما حضر في تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استعجل فيها الطرفين اللبناني والإسرائيلي وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي وصفه بالتاريخي والذي يصب في مصلحة المنطقة والعالم على حد تعبير الوزير الأميركي.
أما نظيرته الفرنسية كاترين كولونا فتجري غدا مروحة واسعة من المحادثات في غمرة الإستحقاقات اللبنانية المتعثرة أو المتحركة. واليوم سبق العراق لبنان وانتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا. وعقبالنا.