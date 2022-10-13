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لبنان
إمتعاض
Lebanon 24
13-10-2022
|
17:59
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لم يُخفِ مرجع روحي امتعاضه من تلويح رئيس تيّار موالٍ بالتصعيد بالشارع، لغايات لا تخدم الاستقرار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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