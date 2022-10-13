ما مصير المساعدة الاجتماعية للموظفين والعسكريين؟

بانتظار ترتيبات المصارف، شبه المتوقفة عن العمل، تُحوَّل المساعدة الاجتماعية للموظفين والعسكريين والمتقاعدين إلى الحسابات الموطنة بدءًا من اليوم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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