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لبنان

ما مصير المساعدة الاجتماعية للموظفين والعسكريين؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 18:12
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بانتظار ترتيبات المصارف، شبه المتوقفة عن العمل، تُحوَّل المساعدة الاجتماعية للموظفين والعسكريين والمتقاعدين إلى الحسابات الموطنة بدءًا من اليوم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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