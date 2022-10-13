يوم حافل لوزيرة خارجية فرنسا في بيروت.. ومبادرة فرنسية لانتخاب رئيس توافقي

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تحركت الدبلوماسية الفرنسية تجاه لبنان من خلال زيارة وزيرة الخارجية كاترين كولونا التي وصلت مساء الى بيروت في زيارة ليوم واحد تلتقي خلالها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.كما ستلتقي بالمتطوعين الشباب من الصليب الأحمر.وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه:"مع اقتراب الموعد النهائي الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ستذكر الوزيرة بتمسك فرنسا بحسن سير عمل المؤسسات اللبنانية، ستؤكد أنه من الملح أيضًا أن يكون للبنان حكومة كاملة، لإخراج لبنان من الأزمة الخطيرة جدًا التي يواجهها منذ شهور، كما تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في نيسان مع صندوق النقد الدولي، التي تعتبر أساسية في سياق الحالة المقلقة للغاية في البلد . وستكون هذه فرصة للترحيب بالاتفاق التاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل المبرم هذا الأسبوع، والذي عملت فرنسا من أجله مع شركائها الدوليين".ونقلت «البناء» عن مصادر عليمة أن فرنسا ستدخل بقوة على خط الاستحقاق الرئاسي متسلحة بزخم إنجاز ترسيم الحدود، بهدف طرح مبادرة توفيقية بين الكتل للتوصل الى رئيس توافقي لإبعاد شبح الشغور، وتعمل السفيرة الفرنسية في لبنان على التواصل مع الكتل لا سيما مع حزب الله.وكتبت" الديار": وفقا لمصادر دبلوماسية فقد اوعز الرئيس الفرنسي ماكرون الى «شركة توتال» الاسراع بحل المسألة المالية مع اسرائيل والبدء في اقرب وقت بالعمل في حقل «قانا»، وهذا لن يحصل قبل 7 او8 اشهر. في المقابل يسعى الجانب اللبناني وخصوصا رئيس الجمهورية الحصول على موقف فرنسي داعم لاعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم، وهو امر لن يحصل لان باريس متمسكة بموقفها الرافض لذلك.