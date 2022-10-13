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لبنان

ملف النازحين بعد الترسيم: تبدّل في الموقف الدولي

Lebanon 24
13-10-2022 | 22:48
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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": كما في الترسيم، كذلك في حل أزمة النازحين السوريين حيث يحاول لبنان اغتنام الفرصة طالما أنّ المجتمع الدولي منشغل بأزمة اوكرانيا وروسيا وسط معاناة اوروبا من ازمة خانقة تزداد معها مخاوفها من الهجرة المتزايدة للنازحين الى أراضيها، الأمر الذي يدفعها باتجاه ايجاد حلّ لهم من خلال تأمين عودتهم الى ديارهم . وخلال الأيام القليلة المقبلة سنشهد تزايد الاهتمام بملف النازحين حيث من المقرر أن يزور لبنان قريباً رئيس الوكالة الدولية المسؤولة عن ملف النازحين السوريين فيليبو غرادني والذي سبق وبحث الملف مع وزيرة الخارجية الفرنسية التي ستزور أيضاً لبنان وسيكون ملف النازحين حاضراً على جدول أعمالها اقله من جانب المسؤولين في لبنان الذين حركوا الملف بقوة. وبعد الرسالة التي ارسلها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعدت وزراة الخارجية ورقة مقترحات لتطوير التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان.
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بالموازاة ورداً على طلب المنظمات الدولية المعنية بملف النازحين يسعى اللواء عباس ابراهيم إلى تأمين ضمانات أمنية واجتماعية من القيادة السورية حول عودة من يريد الى سوريا وهو يعمل على توثيق ملفات العائدين مع الجهات الامنية السورية التي تتجاوب مع رغبة لبنان، بالمقابل يًسجّل تعاون مسؤول منظمة شؤون النازحين في لبنان بعد التوتر في العلاقة الذي ساد جراء عمله بعيداً عن التنسيق مع المسؤولين المعنيين في الدولة.
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