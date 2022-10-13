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لبنان

الباخرة التركية التي تعرضت للاصطدام في طرابلس... ما مصير ركابها؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 23:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتهاء عملية انقاذ الركاب الذين كانوا متواجدين على متن الباخرة التركية التي اصطدمت في الأمس بجزيرة "الرنكين" قبالة شواطئ الميناء في طرابلس.
 
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