الباخرة التركية التي تعرضت للاصطدام في طرابلس... ما مصير ركابها؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتهاء عملية انقاذ الركاب الذين كانوا متواجدين على متن الباخرة التركية التي اصطدمت في الأمس بجزيرة "الرنكين" قبالة شواطئ الميناء في طرابلس.