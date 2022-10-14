حالته حرجة... هكذا تم نقله الى احد المستشفيات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط الشاب "وسام احمد المعرباني" إبن منطقة المنية من الطابق الثالث من احد الأبنية.

وعلى الفور، تم نقله وهو بحالة حرجة الى احد مستشفيات المنطقة.