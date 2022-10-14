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لبنان

حالته حرجة... هكذا تم نقله الى احد المستشفيات

Lebanon 24
14-10-2022 | 01:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط الشاب "وسام احمد المعرباني" إبن منطقة المنية من الطابق الثالث من احد الأبنية.
 
وعلى الفور، تم نقله وهو بحالة حرجة الى احد مستشفيات المنطقة. 
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مستشفى

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