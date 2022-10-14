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لبنان

13 تشرين من دون احتفالات.. وموعد جديد لاحياء الذكرى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-10-2022 | 02:15
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كان لافتاً أمس، اكتفاء التيار الوطني الحر، باحياء ذكرى 13 تشرين الأول بوضع اكليل من الزهر على نصب الجندي المجهول في منطقة المتحف، من دون ان يكون هناك اي احتفال مركزي للحزب كما جرت العادة.
وفي اتصال مع  "لبنان 24" اكدت مصادر في "التيار"،أن احياء هذه الذكرى سيتم يوم غد في "دير القلعة" في بيت مري، على ان يقتصر الحضور على كوادر الحزب وبعض المناصرين، والذي من المتوقع ان لا يتعدى عددهم الفي شخص.
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وقالت المصادر" ان الاحتفال سيتخلله كلمة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وصفت بالمهمة والعالية النبرة، وستتطرق حتماً الى موضوعي ترسيم الحدود والانتخابات الرئاسية، ولن تخلو من مهاجمة الخصوم  السياسيين".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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