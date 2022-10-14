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لبنان

ترقّبوا دخول ملايين الدولارات إلى لبنان.. إليكم الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-10-2022 | 03:15
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كثّفت العديد من المنتجعات السياحيّة والمطاعم "العروضات" المرتبطة بفترة الشتاء، وقد تبيّن أن هذا الأمر يتعزّز بشكل مستمر مع وجود بوادر لقدوم سُيّاح إلى لبنان والاستمتاع برياضة التزلّج الشتوي في  لبنان.
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وتقولُ جهات فاعلة في قطاع المطاعم لـ"لبنان24" إنّ "أغلب المرافق السياحية ما زالت تُواكب التحسين بشكل مستمر رغم الأزمة القائمة"، وتضيف: "هناك مطاعم كثيرة ومُنتجعات وفنادق تسعى إلى أن تُشكّل أرضية خصبة لاستقطاب السياح بمعزلٍ عن أي توقيت، لأن لبنان يتميز بقطاع الخدمات الذي استطاع أن يدرّ المليارات على البلد طوال السنوات الماضية". 
إلى ذلك، قال خبيرٌ اقتصادي لـ"لبنان24" إنّ "السياحة الشتوية المرتبطة بالثلوج بإمكانها درّ الواردات المالية إلى لبنان في حال ترافقت مع خطة واضحة"، موضحاً أن "عائدات تلك السياحة قد تختلفُ قليلاً عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات مقارنة بالفترة السابقة"، وأضاف: "السياحة الشتوية مهمة جداً وفي حال استطاعت المنتجعات السياحية التعامل معها على أساس واضح، فإنه بإمكان البلاد تلقي واردات بملايين الدولارات خلال الشتاء، مع العلم أن مراكز التزلج تعمل على فترة غير قصيرة ولأشهر خلال موسم الثلوج الذي يتوقع الخبراء أن يكون مميزاً هذه المرّة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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