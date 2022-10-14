خبر من "الريجي" يهمّ المزارعين شمالاً

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها ستباشر بتسلم محاصيل المزارعين في الشمال في 25 تشرين الاول الحالي.



وأكدت أنها ستعمد الى "دفع ثمن محصول التبغ والتنباك لهذا العام بالدولار الأميركي نقدا بواسطة Bob Finance تسهيلا لعملية الدفع، كما سيتم تسهيل المعاملات الادارية للحفاظ على مصالح المزارعين بما فيها عملية ترقيم المحصول".

Advertisement