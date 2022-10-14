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لبنان

"أمن الدولة" يجول على الأفران.. هل من مخالفات؟

Lebanon 24
14-10-2022 | 02:52
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نفّذت دوريّات لأمن الدّولة جولات كشف على عدد من الأفران والمتاجر في مختلف المحافظات اللبنانية، بهدف ضبط الاسعار والتأكد من الالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد. 

ولم يتم تسجيل أي مخالفات.
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