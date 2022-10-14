"أمن الدولة" يجول على الأفران.. هل من مخالفات؟

نفّذت دوريّات لأمن الدّولة جولات كشف على عدد من الأفران والمتاجر في مختلف المحافظات اللبنانية، بهدف ضبط الاسعار والتأكد من الالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد.



ولم يتم تسجيل أي مخالفات.

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