ميقاتي استقبل وزيرة الخارجية الفرنسيّة: الشكر لباريس على وقوفها الدائم مع لبنان

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وكان الرئيس ميقاتي استقبل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في السراي الحكومي اليوم، في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو ووفد من الوزارة ضم المديرة المساعدة لمكتب الوزيرة سيلين بلاس، ورئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا آن غيغان.كذلك، شارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.وخلال اللقاء، شددت وزيرة خارجية فرنسا على وجوب اتمام الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في موعدها، وعلى وجوب استكمال الاصلاحات الضرورية للانتقال الى التوقيع النهائي لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.وقالت: "إن المجتمع الدولي ككل يتطلع الى اتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لعدم حصول اي فراغ قد يضعف الموقف اللبناني في ادارة عمليات التفاوض لحل ازماته ومعالجة الملفات الضرورية".وقد طلب رئيس الحكومة من الوزيرة الفرنسية مؤازرة بلادها لبنان في حل ازمة النازحين السوريين على أرضه واعادتهم الى بلادهم، كما جرى البحث في العلاقات بين البلدين.