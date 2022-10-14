منحفض جوي حتى الأسبوع المقبل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، مع هطول أمطار متفرقة ومن المتوقّع أن تشتّد غزارتها وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوّي متمركز فوق الجزر اليونانية يتجه تدريجيًا نحو الحوض الشرقي للمتوسط ويستقر فوق البحر، فيؤدي الى طقس متقلّب وماطر أحيانًا ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل ورياح ناشطة احيانا، واحتمال هطول بعض الامطار الخفيفة بشكل متفرق شمال البلاد، كما يتكون الضباب على المرتفعات.السبت: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، مع هطول أمطار متفرقة ومن المتوقّع أن تشتّد غزارتها وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.الأحد: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احيانا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل واحتمال أمطار محلية مع ظهور خلاية رعدية معزولة.الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال و في الداخل مع احتمال امطار خفيفة محلية.- الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 12 الى 26 درجة.