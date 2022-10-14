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لبنان

بعد اقفال مركز المدينة الرياضية.. اعلان من الأمن العام

Lebanon 24
14-10-2022 | 03:55
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنه وبسبب إقفال مركز أمن عام المدينة الرياضية، تُعلن عن قرارها السماح باستقبال معاملات الرعايا السوريين المقيمين ضمن نطاق بيروت والضاحية الجنوبية في دائرة أمن عام بيروت ومركز المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج وفق نطاق كلّ منهما، وذلك إعتباراً من تاريخ 17/10/2022.
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