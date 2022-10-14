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لبنان

بشرى لعناصر الجيش... المساعدة الاجتماعية تصلكم ابتداء من هذا التاريخ

Lebanon 24
14-10-2022 | 04:09
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افادت مندوبة "لبنان 24" ان المساعدة الاجتماعية التي سبق وأقرتها الحكومة سيتمكن العسكريون في الخدمة الفعلية والمتقاعدون من الحصول عليها ابتداء من اليوم. 
 
 
 
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