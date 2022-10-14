تغريدة "وجدانية".. هكذا وصف جميل السيّد رئيس الجمهوريّة

غرّد النائب جميل السّيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مهما حمّلوه زوراً في سِت سنوات وِزْر فسادهم ونهبهم وتدميرهم للدولة على مدى ثلاثين عاماً، ومهما جنّدوا ضده من أموال وأقلام وألسنة، هؤلاء أنفسهم الذين قاتلوه قبل الطائف وبعده، مهْما قالوا أو فعلوا، ميشال عون، هُوَ يبقى هُوَ، رمز الصفاء والعناد الاستراتيجي.. يحمل لبنان في عقله وقلبه".

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