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لبنان

بلديات قضاء حاصبيا حددت أجرة عمال الزيتون اليوميين

Lebanon 24
14-10-2022 | 04:41
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 أعلنت بلديات قرى قضاء حاصبيا المعنية بموسم الزيتون في تعميم مشترك تحديد الاجرة اليومية لعمال الزيتون اليوميين، "بهدف تنظيم موسم الزيتون للعام 2022 ونظراً لعدم الاستقرار في الاجور اليومية للعمال في القطاعات كافة لا سيما قطاع قطف الزيتون، وبعد إستطلاع الاجور في كل القطاعات والتشاور مع مختلف الاطراف المعنية".
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وجاء التحديد كالتالي:

"أجرة الفراط 250 ألف ليرة يومياً، أجرة الحواشة-الجوالة 200 ألف ليرة يومياً".

وقالت: "إننا كبلديات مجتمعة من بلدات قضاء حاصبيا نهيب بأرباب العمل الالتزام بالتسعيرة العادلة المنوه عنها لما فيه من مصلحة لجميع مزارعي الزيتون والعمال".

ولفتت الى أن "الاجرة المذكورة أعلاه تغطي دوام عمل 7 ساعات يومياً بين7 صباحا و2 بعد الظهر" ويشمل كلفة الغداء وهي قابلة للزيادة بحسب ظروف سعر صرف الليرة مقابل الدولار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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