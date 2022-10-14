Advertisement

أعلن النائب احمد الخير أن كتلة "الاعتدال الوطني" طرحت منذ البداية التعاون والتواصل مع جميع الكتل بهدف الوصول الى شبه اجماع لبناني لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية".واشار الخير في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" إلى أنه لمس "في خلال الاجتماع مع كتلة نواب "التغيير" تمسك نواب الثورة بمواصفات الرئيس الذي نحتاج اليه في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة، مع قناعة باننا يجب ان نصل الى تأمين نصاب لرئيس يتمتع بشخصية استثنائية".واضاف: "نحن وكتلة "التغيير" على الموجة نفسها في ما خص موضوع المواصفات، وضرورة احترام دستور الطائف شكلا ومضمونا واحترام موقع رئاسة الحكومة ولاسيما في ما خص تشكيل الحكومة".وعن التوصل إلى تسمية رئيس، قال الخير: "نريد رئيساً يكون تحت مظلة الدستور اللبناني، نحترم كل الاسماء التي يتم طرحها ولا نريد استخدامها كمتاريس في وجه بعضنا البعض، ونحن اول من يذهب للتفاوض واخر من يطرح الاسماء ، لاننا نعتبر ان الجوهر حاليا هو بالتوافق على المبادىء العامة للاتيان برئيس توافقي".وعن مصير الجلسة الثالثة، اعتبر الخير انها "لن تكون ثابتة في ما خص انتخاب رئيس"، وقال: "حتى الان هناك افرقاء مقتنعون بالذهاب الى مواجهة، مقابل 65 صوتا يشكلون شريحة كبيرة وواسعة تريد الذهاب الى توافق لذلك لا يطرحون اسماء مواجهة، وهذه فرصة علينا التقاطها لنصل الى مرشح يجمع عليه اللبنانيون".