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لبنان

سرقة 3 خطوط توتر عند طلعة البالما

Lebanon 24
14-10-2022 | 05:33
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أقدم مجهولون على سرقة 3 خطوط توتر عند طلعة البالما بالقرب من شركة الأخشاب، وفروا الى جهة مجهولة.
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خطوط توتر

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