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لبنان

بشأن المساعدات الإجتماعيّة... ماذا أعلنت وزارة الماليّة؟

Lebanon 24
14-10-2022 | 05:39
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أعلنت وزارة المالية في بيان، انه بات بإمكان العسكريين من أسلاك ومتقاعدين قبض المساعدة الاجتماعية العائدة لهم عن شهر أيلول اعتباراً من صباح غد السبت 15 تشرين الأول 2022 بعدما أنهت مديريتي الصرفيات والخزينة تحويل مبالغها يوم أمس، أما المدنيين وأيضاً من عاملين ومتقاعدين فإن تاريخ قبضهم هذه المساعدة يبدأ اعتباراً من صباح الأربعاء المقبل 19 تشرين الأول 2022.
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وكان "لبنان 24" أعلن في خبر سابق، أنّ العسكريين سيتمكنون من الحصول على المساعدة الاجتماعية، بعد تحويلها إلى حساباتهم. لقراءة هذا الخبر الرجاء الضغط هنا

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