الحريري: لرفع الجهوزية الصحية والمدرسية والإجتماعية في مواجهة الكوليرا

أطلقت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري في ظل تسجيل المزيد من حالات الإصابة بـ"الكوليرا" في لبنان، "الإجتماع التنسيقي لرفع الجهوزية الصحية والمدرسية والإجتماعية في مواجهة تفشي بكتيريا الكوليرا"، في اجتماع عقد في دارة مجدليون.

Advertisement

وأوضحت الحريري ان "الهدف من هذا الاجتماع هو التشاور في كيفية مواجهة بكتيريا الكوليرا والحد من هذا التفشي انطلاقاً من اتخاذ الإجراءات الوقائية في المدارس وفي المجتمع ككل، وأيضا للتشاور في كيفية متابعة ما بدأناه سابقاً على صعيد التحضير لإطلاق المرصد الصحي والشبكة الصحية في هذه المنطقة بالشراكة مع وزارة الصحة".

وقالت: "ان المرصد ذاهب باتجاه الأبحاث العلمية الدقيقة بناء على آليات ومنهجيات علمية مدروسة بمعايير عالمية".

وتضمن العرض ملخصاً عن واقع تفشي الكوليرا في لبنان حالياً ومخاطر انتشارها بحسب منظمة اليونيسف وعدد الحالات بحسب تقارير وزارة الصحة، وكيفية التعامل مع حالات الإصابة وسبل الوقاية والحد من تفشي الكوليرا من خلال المدارس وشبكات المياه والصرف الصحي وصولا الى موضوع الفحص المخبري وسبل وامكانيات العلاج.

وجرى نقاش بين المشاركين في الاجتماع حول مجمل النقاط التي طرحت.

كذلك جرى الاتفاق على ضرورة التشدد بموضوع الوقاية في المدارس ودور الحضانة لجهة الالتزام بإجراءات الحفاظ على النظافة الشخصية والمدرسية والتعقيم لدورات المياه والمغاسل. والتأكد من نظافة المياه من المصدر ومن وسائل نقلها بالنسبة للمياه التي تنقل بالصهاريج وحتى وصولها الى الخزانات عبر فحوصات دورية لها. واعداد استمارة لكل المدارس عن وضع المياه والخزانات.

وأيضاً جرى الاتفاق على وضع لائحة باحتياجات المدارس من مستلزمات النظافة والوقاية، بالاضافة الى فحص كافة مآخذ المياه العمومية التي يتم التزود منها، واخضاع المياه التي توزع من شركات خاصة لفحوصات دورية.

كذلك تقييم الجهوزية الاستشفائية لجهة توافر الفحوص المخبرية وأماكن العزل اذا لزم الأمر، ودعم مختبر فحص المياه في مستشفى صيدا الحكومي وتلبية كل احتياجاته بهذا الخصوص.