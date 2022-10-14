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لبنان

بعد إصطدامها بصخور جزيرة الرمكين في طرابلس... ما آخر المعلومات عن سفينة "med bridge"؟

Lebanon 24
14-10-2022 | 05:49
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بعد اصطدام سفينة "med bridge" الاتية من تركيا بصخور جزيرة الرمكين في طرابلس، تمكنت السفينة اليوم من الدخول الى مرفأ المدينة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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سفينة

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