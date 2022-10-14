بعد إصطدامها بصخور جزيرة الرمكين في طرابلس... ما آخر المعلومات عن سفينة "med bridge"؟

بعد اصطدام سفينة "med bridge" الاتية من تركيا بصخور جزيرة الرمكين في طرابلس، تمكنت السفينة اليوم من الدخول الى مرفأ المدينة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement