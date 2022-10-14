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لبنان

اسامة سعد بحث وقنصل رومانيا في المستجدات الراهنة

Lebanon 24
14-10-2022 | 05:41
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، قنصل رومانيا في لبنان أدريان كوزمين هرتانو، يرافقه وفد من القسم القنصلي في السفارة الرومانية.

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وأوضح مكتب النائب سعد الاعلامي، انه "جرى خلال اللقاء البحث في المستجدات الاقليمية والدولية، وفي الأوضاع اللبنانية بشكل عام على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، وبخاصة في المستجدات المتعلقة بالملفات اللبنانية والاستحقاقات الراهنة".

وأشار سعد الى "الواقع السياسي المأزوم في البلد والصراع القائم  بين مختلف القوى مع تأكيد ضرورة تغيير هذا الواقع المأزوم".

كما تناول المجتمعون أيضا ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني. وأكد سعد "موقفه من ملف الترسيم وحق لبنان في حدوده البحرية الجنوبية في الخط 29 وسائر حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وما تتضمنه من ثروات"، لافتا الى "النواقص والخلل والتفريط بحقوق لبنان في الاتفاق الاخير مع العدو برعاية أميركية".

 

كما أبدى سعد تخوفه من أن "يكون مصير الثروة الموعودة من النفط، كمصير المليارات التي أهدرت في ظل منظومة الفساد والاحتكارات والمافيات".

المصدر: الوكالة الوطنية
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