محافظ البقاع تابع مع المعنيين تسجيل حالة "كوليرا" في مخيّم للنازحين في قب الياس

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يتابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده مع المعنيين تسجيل حالة إيجابية لفيروس "الكوليرا" في أحد مخيمات النازحين السوريين في قب الياس.ولهذه الغاية اجرى ابو جوده اتصالاً بكل من رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا برّاك، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، المدير الاقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي، المدير الإقليمي للصليب الأحمر اللبناني في البقاع جوزف داوود، المدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، ورئيس بلدية قب الياس - وادي الدلم جهاد المعلم، بحيث طلب منهم البقاء على جهوزية تامة، وأعطى توجيهاته بضروة التبليغ الفوري عن أي حالة إيجابية للكوليرا يتم رصدها. مع العلم ان الحالة الإيجابية في مخيم قب الياس قد جرى عزلها واتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة منعاً لانتشار الفيروس.وعمم ابو جوده على البلديات كافة في محافظة البقاع البقاء على جهوزية ومراقبة المخيمات والإبلاغ عن اي حالة مشكوك بها.وتمنى ابو جوده على المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والإبلاغ عن اي حالة يتم الاشتباه بها وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.