لبنان يرفض دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني.. وهذا ما طلبه عون

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وابلغها ان "موافقة لبنان على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تشكل مدخلاً لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية وللنهوض الاقتصادي وإعادة الاعمار".

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وخلال اللقاء، أكد عون أنه "من المهم جداً التوافق على رئيس جديد يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة واستكمال عملية مكافحة الفساد".

وفي موضوع النازحين السوريين، طلب الرئيس عون "مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين"، مجدّداً "رفض لبنان القاطع لدمجهم في المجتمع اللبناني".







بدورها، نقلت الوزيرة كولونا إلى الرئيس عون رسالة تهنئة ودعم وصداقة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وتأكيده السعي لدى الدول لمساعدة لبنان".

وأشادت الوزيرة الفرنسية "بمواقف الرئيس عون خلال مسيرته الطويلة"، معتبرة ان "اجراء الإصلاحات واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمثابة رسالة إيجابية للدول".