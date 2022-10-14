بو حبيب بحث ملف النازحين مع سفيرة كندا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفيرة كندا لدى لبنان شانتال شاستناي، وتم البحث في المستجدات السياسية وملف النزوح السوري.

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كما هنأت شاستناي الوزير بو حبيب بترسيم الحدود البحرية .



