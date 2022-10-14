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لبنان

بو حبيب بحث ملف النازحين مع سفيرة كندا

Lebanon 24
14-10-2022 | 06:49
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفيرة كندا لدى لبنان شانتال شاستناي، وتم البحث في المستجدات السياسية وملف النزوح السوري.
 
 
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كما هنأت شاستناي الوزير بو حبيب بترسيم الحدود البحرية .

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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14/10/2022 22:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24

ملف النازحون السوريون

عبدالله بوحبيب

شانتال شاستناي

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