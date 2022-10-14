بعد زيارتها لبنان.. رسالة "حاسمة" لوزيرة الخارجية الفرنسية عن "انتخاب الرئيس"

اختتمت وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا زيارتها التي قامت بها إلى لبنان، حيثُ التقت الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وفي مؤتمرٍ صحفي لها من مطار رفيق الحريري الدولي قبيل مغادرتها لبنان، شدّدت كولونا على وجوب "انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر"، وقالت: "الرسالة التي أحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة".

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واعتبرت كولونا أنّ "انتخاب الرئيس المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم"، وقالت: "عليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان".

وتابعت: "البلد في وضع صعب للغاية وعامل الوقت مهم جداً والآن يجب توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي يعتبر تاريخياً. مع هذا، يجب القول إن هذا الاتفاق لن يحل مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية، كما أنه يجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان".

وأكملت كولونا: "من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير مسؤول عنها ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه".